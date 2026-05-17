17 Мая 2026
"Челси" объявил о назначении нового главного тренера

17 Мая 2026 12:15
Футбольный клуб "Челси" официально объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт английского клуба, испанский специалист приступит к работе с 1 июля. Контракт с наставником рассчитан на четыре года.

В заявлении лондонского клуба отмечается, что назначение Алонсо связано с доверием к его опыту, тренерским качествам, игровой модели, лидерским качествам, а также характеру и честности.

"Его назначение отражает веру клуба в его обширный опыт, тренерские качества и игровую модель, лидерские качества, характер и честность, которые стали ключевыми факторами при решении попросить специалиста помочь возглавить следующий этап развития "Челси", - говорится в сообщении клуба.

Последним местом работы Алонсо был мадридский "Реал", который он возглавлял с лета 2025 года по январь 2026 года.

