15 Мая 2026
RU

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

ММА
Новости
15 Мая 2026 11:26
37
Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц

Кыргызский боец ММА Медет Жееналиев трагически погиб во время спасения школьниц на озере Иссык-Куль.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел в селе Бактуу-Долоноту.

Во время сильных волн две школьницы начали тонуть в озере. Жееналиев вместе с двумя друзьями бросился им на помощь. Девочек удалось спасти, однако сам спортсмен выбраться из воды уже не смог.

Отметим, что Медет Жээналиев провел четыре боя в профессиональном ММА, одержав две победы и потерпев два поражения. Последний поединок кыргызстанский боец провел в августе 2019 года на турнире Gorilla Fighting 16 в Астрахани, где уступил россиянину Маккашарипу Зайнукову. До этого Жээналиев выступал на турнирах в Москве, Тольятти и Назрани. Бойцу было 30 лет.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC
14 Мая 10:31
ММА

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC

Бывший чемпион UFC заработал почти втрое больше соперника, несмотря на поражение в поединке

Рафаэль Физиев готовится к бою в Баку в Таиланде
13 Мая 16:46
ММА

Рафаэль Физиев готовится к бою в Баку в Таиланде - ФОТО

Азербайджанский боец UFC проводит тренировочный лагерь в Tiger Muay Thai
Бойцы UFC заговорили о турнире в Баку: "Давайте устроим шоу!" - ОБЗОР İDMAN.BİZ
13 Мая 14:46
ММА

Бойцы UFC заговорили о турнире в Баку: "Давайте устроим шоу!" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Некоторые участники бакинского турнира не ограничиваются сухими анонсами и уже подогревают интерес к предстоящему событию

В Баку прошел турнир по MMA, посвященный памяти Гейдара Алиева - ФОТО
13 Мая 01:00
ММА

В Баку прошел турнир по MMA, посвященный памяти Гейдара Алиева - ФОТО

Турнир собрал бойцов из Азербайджана, Турции, Грузии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана
Шон Стрикленд: "Хотел бы представлять США на турнире в Белом доме"
12 Мая 05:19
ММА

Шон Стрикленд: "Хотел бы представлять США на турнире в Белом доме"

Чемпион UFC заявил о желании выступить на UFC White House - Freedom 250

Стал известен соперник азербайджанского бойца в дебютном бою UFC в Баку
12 Мая 02:00
ММА

Стал известен соперник азербайджанского бойца в дебютном бою UFC в Баку - ФОТО

Гасанов проведет первый бой в организации против американца

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"
12 Мая 18:42
Мировой футбол

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"

Сделка по покупке клуба оценивается в 450 млн евро

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО
13 Мая 17:01
Мировой футбол

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО

Победа отошла на второй план после травмы бразильца