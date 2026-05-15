Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

Кыргызский боец ММА Медет Жееналиев трагически погиб во время спасения школьниц на озере Иссык-Куль.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел в селе Бактуу-Долоноту.

Во время сильных волн две школьницы начали тонуть в озере. Жееналиев вместе с двумя друзьями бросился им на помощь. Девочек удалось спасти, однако сам спортсмен выбраться из воды уже не смог.

Отметим, что Медет Жээналиев провел четыре боя в профессиональном ММА, одержав две победы и потерпев два поражения. Последний поединок кыргызстанский боец провел в августе 2019 года на турнире Gorilla Fighting 16 в Астрахани, где уступил россиянину Маккашарипу Зайнукову. До этого Жээналиев выступал на турнирах в Москве, Тольятти и Назрани. Бойцу было 30 лет.