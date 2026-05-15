Стали известны цены на билеты UFC Fight Night в Баку

Определились цены на билеты турнира UFC Fight Night Baku, который пройдет в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, вечер боев состоится 27 июня на Национальной гимнастической арене. Согласно информации платформы iTicket, стоимость билетов в зависимости от сектора составляет от 50 до 2200 манатов.

Турнир стартует в 17:00. Главным боем вечера на официальном сайте UFC указано противостояние Рафаэля Физиева и Мануэля Торреса.

Еще один представитель Азербайджана в легком весе Назим Садыхов встретится с Матеусом Камило. На счету Садыхова 14 боев в смешанных единоборствах: 11 побед и два поражения.

В полусреднем весе азербайджанский боец Фарман Гасанов проведет дебютный поединок в UFC против американца Эрика Нолана. В профессиональной карьере Гасанова пять побед и ни одного поражения.