Бойцы UFC заговорили о турнире в Баку: "Давайте устроим шоу!" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Участники турнира UFC в Баку начали реагировать на предстоящее выступление в Азербайджане.

Как сообщает İdman.Biz, наиболее ярко о предстоящем бое высказался Мишел Перейра, которому 27 июня предстоит встретиться с Шарой Магомедовым. Бразилец в соцсетях обратился к азербайджанским болельщикам и дал понять, что едет в Баку не просто за победой, а за ярким шоу.

"Баку, я еду! 27 июня в Азербайджане давайте устроим шоу для болельщиков!", - написал бразилец в соцсетях, сопроводив публикацию хэштегом UFC Baku

Активно вовлекает аудиторию и Чарльз Джонсон, который проведет поединок против Асу Алмабаева. Американец предложил подписчикам заранее угадать, как завершится бой:

"Скажите сейчас - чем все закончится: досрочной победой, решением судей или мастер-классом? Если угадаете, возможно, я вернусь к вам", - отметил Джонсон.

Нурсултон Рузибоев отреагировал коротко, но эмоционально. Узбекский боец, которому предстоит встретиться с Андреем Пуляевым, написал: "27 июня, Баку", добавив к публикации религиозное "In Shaa Allah". Еще один участник турнира Даниил Донченко сообщил, что контракт на бой подписан, и лаконично добавил: "Увидимся в Баку".

Отдельный интерес для местной аудитории вызывает дебют азербайджанского бойца Фармана Гасанова. UFC Europe официально поприветствовал его в промоушене и анонсировал выступление против Эрика Нолана на турнире в Баку.

Остальные участники карда, включая Рафаэля Физиева, Мануэля Торреса, Шару Магомедова, Икрама Алискерова, Брунно Феррейру, Бекзата Алмахана, Жана Мацумото и других, пока в основном ограничиваются анонсами предстоящего турнира, репостами афиш и публикациями от UFC.

Напомним, турнир UFC в Баку пройдет 27 июня на Национальной гимнастической арене. Главным событием вечера станет бой Рафаэля Физиева против Мануэля Торреса. Кроме того, Назим Садыхов подерется с бразильцем Матэусом Камило, а Фарман Гасанов встретится с американцем Эриком Ноланом.