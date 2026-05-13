13 Мая 2026
RU

Бойцы UFC заговорили о турнире в Баку: "Давайте устроим шоу!" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

ММА
Новости
13 Мая 2026 14:46
43
Бойцы UFC заговорили о турнире в Баку: "Давайте устроим шоу!" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Участники турнира UFC в Баку начали реагировать на предстоящее выступление в Азербайджане.

Как сообщает İdman.Biz, наиболее ярко о предстоящем бое высказался Мишел Перейра, которому 27 июня предстоит встретиться с Шарой Магомедовым. Бразилец в соцсетях обратился к азербайджанским болельщикам и дал понять, что едет в Баку не просто за победой, а за ярким шоу.

"Баку, я еду! 27 июня в Азербайджане давайте устроим шоу для болельщиков!", - написал бразилец в соцсетях, сопроводив публикацию хэштегом UFC Baku

Активно вовлекает аудиторию и Чарльз Джонсон, который проведет поединок против Асу Алмабаева. Американец предложил подписчикам заранее угадать, как завершится бой:

"Скажите сейчас - чем все закончится: досрочной победой, решением судей или мастер-классом? Если угадаете, возможно, я вернусь к вам", - отметил Джонсон.

Нурсултон Рузибоев отреагировал коротко, но эмоционально. Узбекский боец, которому предстоит встретиться с Андреем Пуляевым, написал: "27 июня, Баку", добавив к публикации религиозное "In Shaa Allah". Еще один участник турнира Даниил Донченко сообщил, что контракт на бой подписан, и лаконично добавил: "Увидимся в Баку".

Отдельный интерес для местной аудитории вызывает дебют азербайджанского бойца Фармана Гасанова. UFC Europe официально поприветствовал его в промоушене и анонсировал выступление против Эрика Нолана на турнире в Баку.

Остальные участники карда, включая Рафаэля Физиева, Мануэля Торреса, Шару Магомедова, Икрама Алискерова, Брунно Феррейру, Бекзата Алмахана, Жана Мацумото и других, пока в основном ограничиваются анонсами предстоящего турнира, репостами афиш и публикациями от UFC.

Напомним, турнир UFC в Баку пройдет 27 июня на Национальной гимнастической арене. Главным событием вечера станет бой Рафаэля Физиева против Мануэля Торреса. Кроме того, Назим Садыхов подерется с бразильцем Матэусом Камило, а Фарман Гасанов встретится с американцем Эриком Ноланом.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Баку прошел турнир по MMA, посвященный памяти Гейдара Алиева - ФОТО
01:00
ММА

В Баку прошел турнир по MMA, посвященный памяти Гейдара Алиева - ФОТО

Турнир собрал бойцов из Азербайджана, Турции, Грузии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана
Шон Стрикленд: "Хотел бы представлять США на турнире в Белом доме"
12 Мая 05:19
ММА

Шон Стрикленд: "Хотел бы представлять США на турнире в Белом доме"

Чемпион UFC заявил о желании выступить на UFC White House - Freedom 250

Стал известен соперник азербайджанского бойца в дебютном бою UFC в Баку
12 Мая 02:00
ММА

Стал известен соперник азербайджанского бойца в дебютном бою UFC в Баку - ФОТО

Гасанов проведет первый бой в организации против американца

Бой Макгрегора и Холлоуэя близок к официальному объявлению
11 Мая 23:45
ММА

Бой Макгрегора и Холлоуэя близок к официальному объявлению

Инсайдер заявил, что поединок может состояться уже 11 июля
Бразильский боец вызвал на бой Чимаева: "Дайте мне этого пуделя"
11 Мая 18:59
ММА

Бразильский боец вызвал на бой Чимаева: "Дайте мне этого пуделя"

Коста заявил, что не позволит сопернику дойти до решения судей

Бойцы Азербайджана взяли три победы на Khan Fight 6
11 Мая 18:06
ММА

Бойцы Азербайджана взяли три победы на Khan Fight 6 - ФОТО

Вилаят Зейналов получил бонус за лучший бой вечера в Бурсе

Самое читаемое

Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию
11 Мая 04:40
Мировой футбол

Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию

Договор Куртуа с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года
"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"
11 Мая 16:15
Мировой футбол

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"

Главный тренер "Атлетико" признал силу чемпиона Испании и напомнил о двух победах своей команды