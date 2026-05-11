Бойцы Азербайджана взяли три победы на Khan Fight 6 - ФОТО

Бойцы Азербайджана взяли три победы на Khan Fight 6

Азербайджанские бойцы одержали три победы на международном профессиональном турнире по ММА Khan Fight 6, который прошел в турецкой Бурсе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, Нихат Гулиев, Нармин Алиева и Вилаят Зейналов успешно провели свои поединки.

Нихат Гулиев, выступающий в весовой категории до 70 кг, досрочно победил бразильского соперника уже в первом раунде.

Нармин Алиева в весе до 52 кг также завершила бой в первом раунде. Азербайджанская спортсменка победила бразильянку Рак Фигейредо удушающим приемом.

Отметим, что соперница Алиевой не смогла уложиться в лимит весовой категории. Несмотря на перевес в 2 кг, азербайджанская спортсменка согласилась провести поединок.

Еще одну победу принес Вилаят Зейналов. Боец в категории до 66 кг провел трехраундовый поединок против опытного бразильца Гилмара Морейры и выиграл единогласным решением судей.

За высокий уровень выступления Зейналов также получил бонус Fight of the Night за лучший бой вечера.

