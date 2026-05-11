Дана Уайт: "Ситуация с Джошем Хокитом выглядит клоунадой" - ВИДЕО

Глава UFC Дана Уайт раскритиковал поведение Джоша Хокита после скандала на пресс-конференции турнира UFC Freedom 250.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MMA Fighting, инцидент произошел на пресс-конференции перед турниром UFC Freedom 250, который должен пройти 14 июня. Непобежденный американский тяжеловес Джош Хокит вел себя на пресс-конференции в провокационной манере, оскорбляя сразу нескольких участников турнира, включая Деррика Льюиса, Алекса Перейру и Илию Топурию. Напряжение достигло пика после реплик в адрес Перейры: Топурия встал со своего места, а позже бросил в сторону Хокита предмет. После этого охрана вывела тяжеловеса из зала.

Уайт заявил, что не хочет видеть травмы из-за бессмысленных перепалок между бойцами, которые, скорее всего, никогда не встретятся в октагоне. "Я не хочу, чтобы кто-то из этих ребят получил травму из-за какой-то тупой вещи, которая ничего не значит. Особенно если речь идет о людях, которые никогда не будут драться друг с другом. Ситуация с Хокитом для меня вообще выглядит клоунадой. Но он вышел и победил. Нерейтинговый боец вышел против пятого номера мира и выиграл", - сказал глава UFC.

Уайт также отметил, что не ожидал такой реакции от Топурии и Перейры, которых обычно считает спокойными спортсменами.

"Илия и Алекс обычно достаточно спокойные ребята. Да, Илия иногда может вспыхнуть. Мы этого не ожидали. Они все сидели рядом в одном ряду. Когда Шон О'Мэлли начал отходить назад, я подумал: вы издеваетесь? Моя единственная тревога была в том, чтобы на взвешивании ничего не произошло между Чимаевым и Стриклендом. Но мы будем готовы. Это наша работа", - заявил он.

Отметим, что Хокит подходит к турниру в статусе одного из самых обсуждаемых участников кардa. Reuters указывает, что американец идет с рекордом 9-0 и недавно победил Кертиса Блейдса. В рамках UFC Freedom 250 он должен встретиться с Дерриком Льюисом, однако после удаления с пресс-конференции не принял участие в официальной дуэли взглядов с будущим соперником.

UFC Freedom 250 заявлен как исторический турнир на Южной лужайке Белого дома. По данным Reuters, мероприятие рассчитано примерно на 4000 зрителей на территории комплекса, еще десятки тысяч смогут смотреть трансляцию из близлежащей зоны Ellipse Park.