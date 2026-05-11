Бразильский боец вызвал на бой Чимаева: "Дайте мне этого пуделя"

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе Пауло Коста выступил с резким заявлением в адрес Хамзата Чимаева после поражения бойца, представляющего ОАЭ.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский спортсмен дал понять, что намерен провести поединок с экс-претендентом на чемпионский пояс UFC в категории до 84 кг.

"Чеченский гурман потерпел поражение, дайте мне этого пуделя, со мной он не дойдет до решения судей. В следующий раз никто не помешает мне содрать с тебя шкуру", - написал Коста на своей странице в социальной сети X.

Напомним, что после поединка с Шоном Стриклендом в активе Хамзата Чимаева теперь 15 побед и одно поражение. При этом 12 своих боев уроженец Чечни завершил досрочно. На профессиональном уровне в смешанных единоборствах Чимаев выступает с 2018 года.