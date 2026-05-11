11 Мая 2026
RU

Бразильский боец вызвал на бой Чимаева: "Дайте мне этого пуделя"

ММА
Новости
11 Мая 2026 18:59
40
Бразильский боец вызвал на бой Чимаева: "Дайте мне этого пуделя"

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе Пауло Коста выступил с резким заявлением в адрес Хамзата Чимаева после поражения бойца, представляющего ОАЭ.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский спортсмен дал понять, что намерен провести поединок с экс-претендентом на чемпионский пояс UFC в категории до 84 кг.

"Чеченский гурман потерпел поражение, дайте мне этого пуделя, со мной он не дойдет до решения судей. В следующий раз никто не помешает мне содрать с тебя шкуру", - написал Коста на своей странице в социальной сети X.

Напомним, что после поединка с Шоном Стриклендом в активе Хамзата Чимаева теперь 15 побед и одно поражение. При этом 12 своих боев уроженец Чечни завершил досрочно. На профессиональном уровне в смешанных единоборствах Чимаев выступает с 2018 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Бойцы Азербайджана взяли три победы на Khan Fight 6
18:06
ММА

Бойцы Азербайджана взяли три победы на Khan Fight 6 - ФОТО

Вилаят Зейналов получил бонус за лучший бой вечера в Бурсе

Стал известен весь кард турнира UFC в Баку
17:01
ММА

Стал известен весь кард турнира UFC в Баку

В бакинском турнире примут участие два представителя Азербайджана, один из них сразится в предварительном, другой в основном карде

Дана Уайт: "Ситуация с Джошем Хокитом выглядит клоунадой"
12:47
ММА

Дана Уайт: "Ситуация с Джошем Хокитом выглядит клоунадой" - ВИДЕО

Глава UFC резко отреагировал на конфликт бойца с Илией Топурией и Алексом Перейрой

Хосе Очоа сделал предложение своей девушке после победы на UFC 328 - ФОТО
10 Мая 20:56
ММА

Хосе Очоа сделал предложение своей девушке после победы на UFC 328 - ФОТО

Она сказала "да"
Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Дана Уайт поддержал победу Стрикленда над Чимаевым
10 Мая 10:30
ММА

Дана Уайт поддержал победу Стрикленда над Чимаевым

Глава UFC признался, что отдал чемпионские раунды американскому бойцу

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 12:53
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Англии по футболу в эти выходные состоятся матчи 36-го тура