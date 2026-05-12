Шон Стрикленд: "Хотел бы представлять США на турнире в Белом доме"

Новоиспеченный чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд рассказал о намерении принять участие в турнире UFC White House - Freedom 250.

Как сообщает İdman.Biz, турнир пройдет 15 июня в Вашингтоне и будет организован в Белом доме.

Американский боец признался, что хотел бы выступить на этом историческом ивенте и представлять свою страну.

"Я хочу выступить на турнире в Белом доме. Хотел бы поехать туда и представлять США. Я бы не поехал, если бы проиграл в бою с Чимаевым, потому что мне было бы стыдно. А теперь придется", - заявил Стрикленд.

Напомним, ранее американец одержал победу над Хамзатом Чимаевым и завоевал чемпионский пояс UFC в средней весовой категории.

В профессиональной карьере в смешанных единоборствах Стрикленд провел 38 боев, в которых одержал 31 победу, 16 из них - досрочно. Также на счету американца семь поражений.

İdman.Biz
