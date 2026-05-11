Бой Макгрегора и Холлоуэя близок к официальному объявлению

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор близок к возвращению в октагон.

Как сообщает İdman.Biz, авторитетный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани заявил, что бой между ирландцем и бывшим чемпионом UFC в полулегком весе Максом Холлоуэем находится на финальной стадии согласования.

"На данный момент стороны находятся на финишной прямой переговоров. Все будет подписано. Должно произойти что-то ужасное, чтобы этот бой не состоялся 11 июля. Все очень близко к этому", - заявил Хельвани в эфире The Ariel Helwani Show.

Последний бой по правилам ММА Макгрегор провел в июле 2021 года на турнире UFC 264. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде после тяжелой травмы ноги.

На счету Макгрегора в профессиональной карьере 22 победы и шесть поражений.

Максу Холлоуэю сейчас 34 года. Американец дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в 2010 году и за карьеру одержал 27 побед, 14 из которых были досрочными. Также в активе Холлоуэя девять поражений.