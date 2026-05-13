В Баку прошел турнир по MMA, посвященный памяти Гейдара Алиева - ФОТО

Профессиональный вечер смешанных единоборств (MMA), приуроченный к 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, собрал бойцов из Азербайджана, Турции, Грузии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Турнир отметился яркими поединками и досрочными победами, сообщает İdman.Biz.

Главным событием вечера стал первый в истории лиги титульный бой за пояс в весовой категории до 75 кг. Азербайджанская спортсменка Гузель Зутова одержала убедительную победу над Хадичабону Турсункуловой из Узбекистана, завершив пятираундовое противостояние уже в первом раунде.

Успех соотечественницы поддержали и другие бойцы. Эльнар Ибрагимов (66 кг) также в первом раунде одолел представителя Узбекистана Азизбека Абдуллаева. Вусал Азироглу (93 кг) праздновал победу над грузинским атлетом Бекой Чхипури, а в ряде внутриазербайджанских встреч сильнейшими оказались Али Шарифов, Икбал Алиев, Илькин Бабаев, Амин Алили и Омар Мутаев.