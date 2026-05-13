Рафаэль Физиев готовится к бою в Баку в Таиланде - ФОТО

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев продолжает подготовку к турниру UFC Fight Night в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен по прозвищу "Атаман" проводит тренировочный лагерь в Таиланде в известном центре Tiger Muay Thai.

Физиев работает над технической подготовкой и спаррингами, стараясь подойти к домашнему турниру в оптимальной форме.

Турнир UFC Fight Night пройдет 27 июня 2026 года в Национальной гимнастической арене Баку. В главном бою вечера Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом.

Для азербайджанского бойца этот поединок будет иметь особое значение, поскольку он впервые выступит в главном событии турнира UFC перед домашней публикой в Баку.