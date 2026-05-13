Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО

Бразильский футболист "Мотагуа" Ромарио Да Силва получил тяжелую травму в матче против "Оланчо".

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел в игре этапа "Триангуларес" Клаусуры-2026. Несмотря на выездную победу "Мотагуа" со счетом 2:0, главным эпизодом встречи стала травма бразильского игрока.

На опубликованных кадрах видно, что Да Силва не смог самостоятельно покинуть поле после жесткого столкновения. Медицинская бригада оказала футболисту помощь прямо во время матча.

Отметим, что "Мотагуа" продолжает борьбу за выход в финальную стадию турнира Гондураса.