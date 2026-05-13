Фанаты "Аль-Насра" устроили драку в VIP-секторе после дерби с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

Дерби между "Аль-Насром" и "Аль-Хилялем" в чемпионате Саудовской Аравии завершилось громким скандалом на трибунах.

Как сообщает İdman.Biz, в социальных сетях распространились кадры, на которых фанаты "Аль-Насра" прорываются в VIP-сектор, где находились болельщики "Аль-Хиляля". На видео видно, как некоторые агрессивно размахивают палками и провоцируют столкновения.

Сам матч завершился со счетом 1:1. "Аль-Наср" вышел вперед на 37-й минуте благодаря голу Мохамеда Симакана и был в нескольких секундах от чемпионского титула.

Однако на 90+8-й минуте автогол вратаря Бенто лишил команду победы и отложил оформление чемпионства. После финального свистка эмоции на стадионе резко вышли из-под контроля.

Для "Аль-Насра" эта победа могла стать первым титулом в Саудовской Про-лиге в эпоху Криштиану Роналду. Именно драматичная развязка матча и потерянное чемпионство в компенсированное время, по данным местных СМИ и соцсетей, стали причиной всплеска агрессии на трибунах.