13 Мая 2026
RU

Фанаты "Аль-Насра" устроили драку в VIP-секторе после дерби с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
13 Мая 2026 11:58
43
Фанаты "Аль-Насра" устроили драку в VIP-секторе после дерби с "Аль-Хилялем"

Дерби между "Аль-Насром" и "Аль-Хилялем" в чемпионате Саудовской Аравии завершилось громким скандалом на трибунах.

Как сообщает İdman.Biz, в социальных сетях распространились кадры, на которых фанаты "Аль-Насра" прорываются в VIP-сектор, где находились болельщики "Аль-Хиляля". На видео видно, как некоторые агрессивно размахивают палками и провоцируют столкновения.

Сам матч завершился со счетом 1:1. "Аль-Наср" вышел вперед на 37-й минуте благодаря голу Мохамеда Симакана и был в нескольких секундах от чемпионского титула.

Однако на 90+8-й минуте автогол вратаря Бенто лишил команду победы и отложил оформление чемпионства. После финального свистка эмоции на стадионе резко вышли из-под контроля.

Для "Аль-Насра" эта победа могла стать первым титулом в Саудовской Про-лиге в эпоху Криштиану Роналду. Именно драматичная развязка матча и потерянное чемпионство в компенсированное время, по данным местных СМИ и соцсетей, стали причиной всплеска агрессии на трибунах.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Защитник сборной Азербайджана оформил дубль в чемпионате Болгарии
12:28
Азербайджанский футбол

Защитник сборной Азербайджана оформил дубль в чемпионате Болгарии

Джалал Гусейнов принес "Арде" победу над "Ботевом"

В "Марселе" начали искать замену главному тренеру
11:11
Мировой футбол

В "Марселе" начали искать замену главному тренеру

Клуб рассматривает трех кандидатов на фоне недовольства работой Хабиба Бея

"Саутгемптон" вырвал путевку в финал плей-офф на 116-й минуте
10:25
Мировой футбол

"Саутгемптон" вырвал путевку в финал плей-офф на 116-й минуте

"Святые" вырвали победу у "Мидлсбро" в дополнительное время и сыграют с "Халл Сити" за путевку в АПЛ

Пеп Гвардиола: "VAR - это подбрасывание монетки"
10:10
Мировой футбол

Пеп Гвардиола: "VAR - это подбрасывание монетки"

Тренер "Манчестер Сити" заявил, что его команда пострадала от судейских ошибок в двух финалах Кубка Англии

"Сабах" и "Зиря" сыграют за Кубок Азербайджана
09:55
Мировой футбол

"Сабах" и "Зиря" сыграют за Кубок Азербайджана

Команда Валдаса Дамбраускаса может завершить сезон золотым дублем

"Бетис" сыграет в Лиге чемпионов впервые за 21 год
09:40
Мировой футбол

"Бетис" сыграет в Лиге чемпионов впервые за 21 год

Севильский клуб впервые с сезона-2005/2006 завоевал путевку в Лигу чемпионов УЕФА

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию
11 Мая 04:40
Мировой футбол

Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию

Договор Куртуа с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года
"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга