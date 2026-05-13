Пеп Гвардиола: "VAR - это подбрасывание монетки"

13 Мая 2026 10:10
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола раскритиковал систему VAR и заявил, что его команда проиграла два финала Кубка Англии из-за ошибочных решений арбитров.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, испанский специалист вспомнил финалы Кубка Англии 2024 и 2025 годов, в которых "Сити" потерпел поражения.

"Мы проиграли два финала Кубка Англии, потому что судьи не сделали свою работу так, как должны были, и VAR тоже", - сказал Гвардиола.

При этом тренер подчеркнул, что не собирается оправдывать неудачи только действиями арбитров.

"Когда такое происходит, мы должны играть лучше, а не обвинять судей или VAR. С тех пор как я пришел сюда много лет назад, я никогда ни на что не полагался. Я давно усвоил: ты должен делать все лучше и ставить себя в максимально сильную позицию, потому что в итоге винишь самого себя за то, что должен был сделать. VAR - это подбрасывание монетки", - заявил наставник "Сити".

Слова Гвардиолы прозвучали на фоне напряженной концовки сезона в английской Премьер-лиге. За три тура до завершения чемпионата "Манчестер Сити" занимает второе место с 74 очками и продолжает борьбу за титул.

В Англии споры вокруг VAR остаются одной из главных тем последних сезонов. Клубы, тренеры и бывшие арбитры регулярно критикуют систему за непоследовательность решений, длительные паузы и вмешательства в ключевые моменты матчей.

