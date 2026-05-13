13 Мая 2026
13 Мая 2026 04:50
"Челси" не определился с окончательным выбором на пост главного тренера - СМИ

Руководство "Челси" продолжает поиск нового главного тренера и пока не определилось с приоритетным кандидатом на эту должность. Об этом сообщаетİdman.Biz со ссылкой на ESPN.

По информации источника, среди специалистов, которых рассматривает лондонский клуб, находятся Хаби Алонсо и Андони Ираола. При этом окончательное решение еще не принято, а руководство изучает различные варианты. Отмечается, что "Челси" склоняется к назначению более опытного тренера по сравнению с Энцо Мареской и Лиэмом Росеньором, которые работали с командой в нынешнем сезоне.

После 36 туров АПЛ лондонский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. В настоящее время обязанности главного тренера исполняет Калум Макфарлейн.

