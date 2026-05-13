"Барселона" инициировала юридическую проверку высказываний президента "Реала"

Юридический отдел "Барселоны" анализирует заявления президента "Реала" Флорентино Переса, который в ходе пресс-конференции 12 мая обвинил каталонский клуб в коррупции в рамках "дела Негрейры". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

Ранее Перес назвал руководство Ла Лиги врагом "Реала" и заявил, что судьи обогащаются за счет "Барселоны", а каталонцы всегда остаются в выигрыше. Он пообещал разобраться с "делом Негрейры", отметив, что готовит досье, которое будет направлено в УЕФА.

"После пресс-конференции, проведенной президентом "Реала" Флорентино Пересом, сообщаем, что наш юридический отдел внимательно изучает его заявления и обвинения. В настоящее время они анализируются, оцениваются дальнейшие шаги. Мы предоставим дополнительную информацию о нашей позиции и любых принятых решениях в должное время", — говорится в заявлении "Барселоны".

В 2024 году испанский суд снял с "Барселоны" обвинения во взяточничестве по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикес Негрейры.