Фанаты "Славии" сорвали чемпионский матч команды

12 Мая 2026 22:32
Пражская "Славия" получила техническое поражение в дерби со "Спартой" во 2-м туре плей-офф чемпионов чешской Экстралиги из-за прорыва своих фанатов на поле во время игры.

В самой концовке встречи фанаты команды хозяев выбежали на поле и напали на футболистов гостей. Игру пришлось остановить, на тот момент "красно-белые" вели в счете — 3:2, победа сделала бы их чемпионами досрочно. Игроки "красных" покинули поле и отказались на него возвращаться.

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных лиг принял решение оштрафовать "Славию" на 10 млн крон, что составляет € 410 тыс., и присудить ей техническое поражение. Помимо этого, четыре ближайшие домашние игры "красно-белые" проведут без зрителей. "Славия" не стала оспаривать наказание.

За три тура до конца сезона "Славия" с 74 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Чехии, "Спарта" с 69 очками располагается на второй строчке.

