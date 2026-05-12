12 Мая 2026 20:44
"ПСЖ" готов заплатить более € 150 млн за Хулиана Альвареса - СМИ

"ПСЖ" ведет переговоры с мадридским "Атлетико" о трансфере нападающего Хулиана Альвареса. Французский клуб может заплатить более € 150 млн за переход 26-летнего форварда.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Chiringuito.

Альварес выступает в составе "матрасников" с лета 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

