Рулевой "Барселоны" прокомментировали будущее двух форвардов

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался о будущем в каталонском клубе форвардов Роберта Левандовского и Маркуса Рашфорда.

"В конце сезона мы все проанализируем и посмотрим, что получится. Маркус много для нас сделал; его статистика хороша. Я рад и благодарен ему за его работу. Что касается Роберта, что еще я могу сказать? Я выигрывал с ним титулы, и я очень горжусь тем, что тренирую такого невероятного игрока, но что есть, то есть, и посмотрим, что будет в следующем сезоне", — приводит слова Флика İdman.Biz со ссылкой на AS.

В нынешнем сезоне Левандовский провел за клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал две результативные передачи. Рашфорд сыграл 47 встреч, забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.