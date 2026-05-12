"В"Реале" нашли того, кто "слил" сведения о драке Вальверде и Тчуамени" - Перес

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес сообщил, что в клубе обнаружили человека, раскрывшего СМИ сведения о драке полузащитников команды Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.

"Мы нашли человека, который слил информацию о драке Вальверде и Тчуамени. Этот человек злится, потому что он уходит из клуба и поэтому он слил эту информацию", — приводит İdman.Biz заявление Переса на пресс-конференции.

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки произошел словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.