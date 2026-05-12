Будущее Люки Шевалье в "ПСЖ" оказалось под вопросом

Футбольный клуб "ПСЖ" рассматривает вариант с продажей или арендой французского вратаря Люки Шевалье уже этим летом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Équipe, парижский клуб может либо отпустить 24-летнего голкипера в аренду в его бывший клуб "Лилль", либо рассмотреть полноценный трансфер.

Шевалье не играет за "ПСЖ" с января и продолжает восстановление после травмы. За это время основным вратарем команды стал россиянин Матвей Сафонов, который провел подряд 19 матчей.

После серии Сафонова шанс получил 19-летний Ренато Марин. В клубе высоко оценивают молодого голкипера, поэтому в Париже готовы дать ему больше игрового времени в следующем сезоне.

Шевалье перешел в "ПСЖ" прошлым летом за 55 млн евро (110 млн манатов), однако так и не смог закрепиться в основном составе и проиграл конкуренцию Сафонову.

По информации французского издания, летом "ПСЖ" готов выслушать предложения по вратарю. Сам футболист также не хочет оставаться в роли запасного и может положительно отнестись к уходу.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость Шевалье составляет 30 млн евро (60 млн манатов).