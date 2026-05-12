Федерация футбола Японии запустила поиск игроков по мотивам аниме - ФОТО

12 Мая 2026 11:36
Федерация футбола Японии запустила поиск игроков по мотивам аниме

Федерация футбола Японии запустила международный скаутский проект Future Camp, вдохновленный аниме и мангой "Синяя тюрьма: Блю Лок".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию футбола Японии, программа направлена на поиск перспективных футболистов японского происхождения, которые живут и развиваются за рубежом. Первый лагерь пройдет 3-6 августа 2026 года в Ирвайне, штат Калифорния. Для японского футбола это первый крупный проект такого формата за пределами страны.

К участию допустят игроков, родившихся с 1 января 2010 года по 31 декабря 2011 года. Участники должны иметь японское гражданство, хотя бы одного родителя с японским гражданством или потенциальное право получить его в будущем. Место проживания при этом не ограничено.

Лагерь рассчитан примерно на 25 футболистов. С ними будут работать 10 тренеров Федерации футбола Японии, а программа включит тренировки, игровые занятия, физические тесты и оценку технических навыков. Отбор заявок пройдет с 11 мая по 12 июня, а итоги объявят в конце июня.

Президент Федерации футбола Японии Цунэясу Миямото объяснил запуск проекта тем, что футбол давно вышел за национальные рамки: "Футбол становится безграничным, и эпоха, когда японские игроки развивались только внутри Японии, закончилась. Мы надеемся, что эта инициатива поможет нам связаться с талантливыми игроками по всему миру и поддержать их развитие в японском футболе".

Связь с "Синей тюрьмой" стала не просто маркетинговой оболочкой. В оригинальном сюжете после неудачи сборной Японии юных футболистов собирают в закрытом проекте, чтобы найти форварда, способного вывести страну на новый уровень. В реальности Федерация футбола Японии запускает более мягкую версию этой идеи: не изоляционный эксперимент, а международный скаутский лагерь для игроков, которые могут усилить систему национальных сборных.

После первого этапа в США Федерация футбола Японии планирует расширить Future Camp на Европу, Азию и другие регионы. Цель проекта - создать постоянный канал связи с футболистами японского происхождения, которые растут за пределами страны, но могут войти в японскую систему подготовки.

İdman.Biz
