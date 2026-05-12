ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" сыграют за чемпионство

12 Мая 2026 10:22
Сегодня главным матчем футбольного дня станет встреча "Аль-Наср" - "Аль-Хиляль" в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz, игра пройдет в Эр-Рияде на стадионе "Аль Аввал Парк" и начнется в 22:00.

"Аль-Наср" лидирует в таблице, "Аль-Хиляль" идет вторым, а победа хозяев может досрочно принести команде Криштиану Роналду чемпионский титул.

Это главный матч дня и фактически игра за чемпионство. "Аль-Наср" подходит к встрече в роли лидера и получает шанс закрыть гонку перед своими болельщиками. Для Роналду это возможность взять первый чемпионский титул в Саудовской Аравии. Матч дополнительно подогрет тем, что команда Симоне Индзаги несколько дней назад взяла трофей и теперь пытается перенести этот импульс в чемпионат.

Также в Испании пройдут три матча 36-го тура, в остальных ведущих чемпионатах Европы игр не будет.

Саудовская Аравия. Про-лига

22:00. "Аль-Наср" - "Аль-Хиляль"

Испания. Ла Лига

21:00. "Сельта" - "Леванте"
22:00. "Бетис" - "Эльче"
23:30. "Осасуна" - "Атлетико"

