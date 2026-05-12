Неймар вошел в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026

Нападающий "Сантоса" Неймар включен в расширенный состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, 34-летний форвард вошел в предварительную заявку национальной команды, состоящую из 55 футболистов.

По информации авторитетного инсайдера, присутствие Неймара в расширенном списке уже подтверждено, несмотря на то, что официальные страницы сборной Бразилии пока не публиковали эту информацию.

При этом попадание в расширенный состав еще не гарантирует участие футболиста в чемпионате мира. Окончательную заявку главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявит позднее.

Ранее стало известно, что Лионель Месси также вошел в расширенный состав сборной Аргентины на чемпионат мира 2026 года.