"Овьедо" вылетел из Ла Лиги

Испанский "Овьедо" официально покинул Ла Лигу по итогам 35-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает İdman.Biz, вылет команды стал неизбежным после ничьей в матче между "Райо Вальекано" и "Жироной" - 1:1.

На данный момент "Овьедо" занимает 20-е место в турнирной таблице с 29 очками и уже не сможет догнать "Жирону", идущую на 17-й позиции с 39 баллами.

Таким образом, команда потеряла математические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе испанского футбола.

Стоит отметить, что нынешний сезон был для "Овьедо" первым в Ла Лиге с 2001 года.