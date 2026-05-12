12 Мая 2026
RU

"Овьедо" вылетел из Ла Лиги

Мировой футбол
Новости
12 Мая 2026 01:52
16
"Овьедо" вылетел из Ла Лиги

Испанский "Овьедо" официально покинул Ла Лигу по итогам 35-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает İdman.Biz, вылет команды стал неизбежным после ничьей в матче между "Райо Вальекано" и "Жироной" - 1:1.

На данный момент "Овьедо" занимает 20-е место в турнирной таблице с 29 очками и уже не сможет догнать "Жирону", идущую на 17-й позиции с 39 баллами.

Таким образом, команда потеряла математические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе испанского футбола.

Стоит отметить, что нынешний сезон был для "Овьедо" первым в Ла Лиге с 2001 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Бенфика" с трудом спаслась в матче чемпионата Португалии
01:33
Мировой футбол

"Бенфика" с трудом спаслась в матче чемпионата Португалии

Павлидис спас лиссабонцев в компенсированное время
"Тоттенхэм" упустил победу над "Лидсом" в матче АПЛ
01:13
Мировой футбол

"Тоттенхэм" упустил победу над "Лидсом" в матче АПЛ - ВИДЕО

Калверт-Льюин спас гостей после гола Теля
"Наполи" проиграл "Болонье" в драматичном матче Серии А
01:10
Мировой футбол

"Наполи" проиграл "Болонье" в драматичном матче Серии А - ВИДЕО

Гости вырвали победу в компенсированное время

"Райо Вальекано" упустил победу над "Жироной" на последних минутах
01:04
Мировой футбол

"Райо Вальекано" упустил победу над "Жироной" на последних минутах - ВИДЕО

Стуани спас гостей после гола Журавски

Лидер "Атлетика" сохраняет шансы сыграть на чемпионате мира
00:59
Мировой футбол

Лидер "Атлетика" сохраняет шансы сыграть на чемпионате мира

Сборная Испании получила хорошие новости по травме Уильямса
Роналду обратился к болельщикам перед решающим матчем сезона
00:44
Мировой футбол

Роналду обратился к болельщикам перед решающим матчем сезона

Лидер "Аль-Насра" сделал эмоциональное заявление перед игрой с "Аль-Хилялем"

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 12:53
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Англии по футболу в эти выходные состоятся матчи 36-го тура