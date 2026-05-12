Левандовски после чемпионства заинтриговал фанатов "Барселоны" своим будущим

12 Мая 2026 07:29
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски обратился к болельщикам клуба во время чемпионского парада после победы в Ла Лиге.

Как сообщает İdman.Biz, польский форвард намекнул на неопределенность вокруг своего будущего в каталонском клубе.

"Я не знаю, что будет после этого сезона, но большое спасибо вам", - заявил Левандовски, обращаясь к фанатам "Барселоны".

Действующий контракт польского нападающего рассчитан до конца июня, а его слова вызвали активное обсуждение среди болельщиков команды.

В нынешнем сезоне Левандовски провел 43 матча, в которых забил 18 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, "Барселона" досрочно стала чемпионом Испании за три тура до завершения сезона. В решающем матче команда Ханса-Дитера Флика обыграла мадридский "Реал" со счетом 2:0 благодаря голам Маркуса Рэшфорда и Феррана Торреса.

