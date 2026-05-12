78-летний Адвокат будет главным тренером Кюрасао на чемпионате мира

Нидерландский специалист Дик Адвокат будет главным тренером сборной Кюрасао на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Voetbal International, 78-летний тренер возвращается на свой пост спустя несколько месяцев после ухода.

В феврале Адвокат покинул сборную Кюрасао из-за проблем со здоровьем дочери. Однако теперь состояние ее здоровья улучшилось, что позволило специалисту вновь приступить к работе.

Во время отсутствия Адвоката сборную возглавлял другой нидерландский тренер - Фред Рюттен. Руководство Федерации футбола Кюрасао изначально хотело сохранить его на посту, чтобы избежать очередной смены наставника.

Тем не менее, по информации источника, на федерацию оказали давление несколько влиятельных спонсоров, которые настаивали на возвращении Адвоката. Кроме того, консультации были проведены и с футболистами сборной, большинство которых также поддержали кандидатуру опытного специалиста.

Отмечается, что именно под руководством Адвоката сборная Кюрасао добилась исторического успеха и впервые в своей истории вышла на чемпионат мира.

На мировом первенстве команда сыграет в одной группе со сборными Германии, Кот-д'Ивуара и Эквадора.