Сеск Фабрегас высказался о конфликте Винисиуса и Хаби Алонсо

Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас считает, что в конфликтных ситуациях внутри клуба тренер должен ставить интересы команды выше статуса любого футболиста.

Как сообщает İdman.Biz, испанский специалист прокомментировал напряженность между Винисиусом Жуниором и экс-главным тренером "Реала" Хаби Алонсо. По словам Фабрегаса, именно дисциплина и общий командный принцип позволяют тренеру сохранять авторитет.

"В ситуации с Винисиусом и Хаби Алонсо нужно быть готовым принять правильное решение. Самое важное - думать о команде. Именно это делает тебя сильнее как тренера и помогает строить хороший коллектив. Никто не лучше команды и никто не выше команды", - сказал Фабрегас.

Тренер "Комо" подчеркнул, что наставник не должен зависеть от статуса отдельных звезд, если речь идет о внутреннем порядке и единстве коллектива.

"Если ты делаешь команду единой и сильной, тот, кто хочет уйти, может идти куда угодно. Но ты всегда будешь пользоваться уважением команды, и в долгосрочной перспективе это принесет лучший результат", - отметил испанский специалист.

По мнению Фабрегаса, для главного тренера важнее всего сохранить целостность раздевалки. Он считает, что правила внутри команды должны быть одинаковыми для всех, а последовательность в таких вопросах укрепляет позицию тренера на дистанции.