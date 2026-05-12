12 Мая 2026
RU

Перес заявил, что не уйдет в отставку, и объявил о проведении досрочных выборов

Мировой футбол
Новости
12 Мая 2026 21:20
60
Перес заявил, что не уйдет в отставку, и объявил о проведении досрочных выборов

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что не намерен покидать пост, а также объявил о досрочном проведении выборов руководства клуба.

В сезоне‑2025/26 "Реал" не завоевал ни одного титула. Чемпионом Испании ранее досрочно стала "Барселона", в Лиге чемпионов "Реал" вылетел на стадии ¼ финала, в Кубке Испании — в 1/8 финала.

"Сообщаю вам, что я не собираюсь уходить в отставку. Я объявляю о проведении выборов, на которых этот совет директоров будет переизбран. Возникла ситуация, когда против меня развернулась кампания, потому что спрашивают: "Где Флорентино Перес?" Говорят, что у меня терминальная стадия рака, что я устал.

Почему журналисты нападают на топ‑клуб? У нас есть все. Мы — клуб с самым высоким доходом, с самым дорогим составом. Это не катастрофа, что мы не обыграли "Барселону" на днях. Это организованная кампания против меня", — приводит İdman.Biz заявление Переса на пресс‑конференции.

Ранее СМИ сообщали, что новым главным тренером команды станет Жозе Моуринью, который сменит в должности Альваро Арбелоа.

Перес занимал пост президента "Реала" с 2000 по 2006 год и вернулся на должность в 2009‑м. Выборы президента клуба планировалось провести в 2029 году.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Фанаты "Славии" сорвали чемпионский матч команды
22:32
Мировой футбол

Фанаты "Славии" сорвали чемпионский матч команды

Клубу присудили техническое поражение
"В"Реале" нашли того, кто "слил" сведения о драке Вальверде и Тчуамени" - Перес
21:56
Мировой футбол

"В"Реале" нашли того, кто "слил" сведения о драке Вальверде и Тчуамени" - Перес

По словам президента клуба, этот уходит из "Реала"

Рулевой "Барселоны" прокомментировали будущее двух форвардов
21:38
Мировой футбол

Рулевой "Барселоны" прокомментировали будущее двух форвардов

Ситуация с Левандовским и Рашфордом остается неопределенной

"ПСЖ" готов заплатить более € 150 млн за Хулиана Альвареса - СМИ
20:44
Мировой футбол

"ПСЖ" готов заплатить более € 150 млн за Хулиана Альвареса - СМИ

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года
Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"
18:42
Мировой футбол

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"

Сделка по покупке клуба оценивается в 450 млн евро

Будущее Люки Шевалье в "ПСЖ" оказалось под вопросом
17:36
Мировой футбол

Будущее Люки Шевалье в "ПСЖ" оказалось под вопросом

Парижский клуб может продать голкипера, проигравшего конкуренцию Матвею Сафонову

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Вальверде опасается последствий конфликта с Тчуамени
10 Мая 11:15
Мировой футбол

Вальверде опасается последствий конфликта с Тчуамени

Полузащитник "Реала" переживает, что скандал может ударить по его репутации в клубе

Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию
11 Мая 04:40
Мировой футбол

Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию

Договор Куртуа с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года