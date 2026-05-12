Перес заявил, что не уйдет в отставку, и объявил о проведении досрочных выборов

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что не намерен покидать пост, а также объявил о досрочном проведении выборов руководства клуба.

В сезоне‑2025/26 "Реал" не завоевал ни одного титула. Чемпионом Испании ранее досрочно стала "Барселона", в Лиге чемпионов "Реал" вылетел на стадии ¼ финала, в Кубке Испании — в 1/8 финала.

"Сообщаю вам, что я не собираюсь уходить в отставку. Я объявляю о проведении выборов, на которых этот совет директоров будет переизбран. Возникла ситуация, когда против меня развернулась кампания, потому что спрашивают: "Где Флорентино Перес?" Говорят, что у меня терминальная стадия рака, что я устал.

Почему журналисты нападают на топ‑клуб? У нас есть все. Мы — клуб с самым высоким доходом, с самым дорогим составом. Это не катастрофа, что мы не обыграли "Барселону" на днях. Это организованная кампания против меня", — приводит İdman.Biz заявление Переса на пресс‑конференции.

Ранее СМИ сообщали, что новым главным тренером команды станет Жозе Моуринью, который сменит в должности Альваро Арбелоа.

Перес занимал пост президента "Реала" с 2000 по 2006 год и вернулся на должность в 2009‑м. Выборы президента клуба планировалось провести в 2029 году.