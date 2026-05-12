13 Мая 2026
12 Мая 2026 23:44
Флорентино Перес: Меня лишили семи титулов Ла Лиги!

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что в нынешнем сезоне "сливочные" недосчитались 18 очков из-за судейских решений. Также 79-летний функционер подчеркнул, что в период его руководства "Королевский клуб" должен был выиграть большее количество титулов Ла Лиги, сообщает İdman.Biz.

"Как я могу не злиться? Я выиграл семь титулов Ла Лиги, но их должно быть 14. Меня лишили семи из них. А в нынешнем сезоне они украли у нас 18 очков. Эти "интеллектуалы режима" причиняют нам вред", — сказал Перес на пресс-конференции.

После 35 туров чемпионата Испании "Реал" набрал 77 очков и занимает второе место.

Перес занимал должность президента "Реала" с 2000 по 2006 год. Он вернулся на этот пост в 2009 году.

İdman.Biz

