Флорентино Перес: Меня лишили семи титулов Ла Лиги!

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что в нынешнем сезоне "сливочные" недосчитались 18 очков из-за судейских решений. Также 79-летний функционер подчеркнул, что в период его руководства "Королевский клуб" должен был выиграть большее количество титулов Ла Лиги, сообщает İdman.Biz.

"Как я могу не злиться? Я выиграл семь титулов Ла Лиги, но их должно быть 14. Меня лишили семи из них. А в нынешнем сезоне они украли у нас 18 очков. Эти "интеллектуалы режима" причиняют нам вред", — сказал Перес на пресс-конференции.

После 35 туров чемпионата Испании "Реал" набрал 77 очков и занимает второе место.

Перес занимал должность президента "Реала" с 2000 по 2006 год. Он вернулся на этот пост в 2009 году.