Ла лига: "Атлетико" переиграл "Осасуну" - ОБНОВЛЕНО

"Атлетико" в меньшинстве победил "Осасуну" в матче 36-го тура Ла Лиги - 2:1.

Первый мяч в матче забил нападающий "Атлетико" Адемола Лукман, реализовав пенальти на 15-й минуте. На 72-й минуте Александр Серлот удвоил преимущество гостей. На 79-й минуте с поля был удален полузащитник "Атлетико" Маркос Льоренте. На 90+1-й минуте футболист хозяев Энрике Барха отыграл один мяч, установив окончательный счет — 1:2.

После 36 встреч чемпионата Испании мадридский "Атлетико" набрал 66 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Осасуна" располагается на 11-й строчке. У команды в активе 42 очка.

00:22

"Бетис" победил "Эльче" в гостевом матче 36-го тура чемпионата Испании — 2:1.

На 9-й минуте Кучо вывел хозяев вперед. На 41-й минуте Эктор Форт сравнял счет, а на 68-й Пабло Форналс забил второй гол в ворота гостей.

"Эльче" с 49-й минуте играл в меньшинстве — прямую красную карточку за серьезный фол получил Лео Петро.

"Бетис" набрал 57 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" с 39 баллами располагается на 14-й строчке.

В другом матче дня "Сельта" на своем поле проиграла "Леванте" — 2:3.