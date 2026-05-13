Президент "Реала" сообщил о передаче УЕФА документов, связанных с "Барселоной" и Негрейрой

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес подчеркнул коррупционную составляющую сотрудничества между "Барселоной" и бывшим вице-президентом технического комитета судей (CTA) Хосе Марией Негрейрой. Глава "сливочных" сообщил о передаче соответствующих документов по этому делу в УЕФА, сообщает İdman.Biz.

"Недавно мы узнали о деле Негрейры "Барселоны", и это непостижимая ситуация, которая до сих пор продолжается. Коррупционное дело! Крупнейший скандал в истории футбола. "Барселона" потратила два десятилетия на выплаты, а эти судьи до сих пор работают. Это немыслимо! Мы немедленно подадим документы в УЕФА, потому что данная ситуация требует урегулирования", — сказал Перес на пресс-конференции.

Напомним, в 2023 году "сине-гранатовым" были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). "Барселона" обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн. По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.