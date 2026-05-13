"ПСЖ" может заменить Ли Кан Ина футболистом РПЛ

"ПСЖ" находится в поисках замены на случай ухода хавбека Ли Кан Ина, к которому есть интерес на трансферном рынке. В связи с этим спортивный советник парижской команды Луиш Кампуш следит за полузащитником "ЦСКА" Матвеем Кисляком. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Équipe.

По информации источника, в последние недели французский гранд запросил несколько отчетов о российском игроке. "ПСЖ" также интересен футболист "Монако" Магнес Аклиуш. Подчеркивается, что Кисляк — игрок более оборонительного плана, чем Аклиуш, однако соответствует игровым принципам главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике.

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.