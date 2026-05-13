13 Мая 2026 07:30
"Ливерпуль" и "Челси" могут побороться за полузащитника "Спортинга"

"Ливерпуль" и "Челси" рассматривают возможность покупки полузащитника "Спортинга" Франсиску Тринкана грядущим летом. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, в контракте 26-летнего футболиста прописаны отступные в размере € 60 млн.

В нынешнем сезоне Тринкан принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

За сборную Португалии Тринкан провел 17 встреч, где забил три мяча.

İdman.Biz
