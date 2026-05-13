13 Мая 2026
Годовая зарплата Месси в "Интер Майами" выросла до 25 миллионов долларов США

13 Мая 2026 06:36
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси по новому контракту в 2026 году получит 25 миллионов долларов США в качестве базовой зарплаты, сообщает İdman.Biz со ссылкой на данные Ассоциации игроков МЛС.

В общей сложности гарантированный доход 38-летнего аргентинца в текущем году должен составить 28 миллионов 333 тысячи 333 доллара США.

Платежная ведомость "Интер Майами" составляет 54,6 миллиона долларов США — это на 20 миллионов выше, чем у "Лос-Анджелеса", занимающего второе место (32,7 миллиона), и почти в пять раз больше, чем у "Филадельфии", у которой самый низкий показатель в лиге (11,7 миллиона).

На старте сезона-2025 зарплатный фонд "Интера" составлял 46,8 миллиона долларов США.

Первый контракт Месси с командой МЛС, подписанный в июле 2023 года, включал базовую зарплату в 12 миллионов долларов и годовую гарантированную компенсацию в размере около 20,5 миллиона. В октябре 2025 года Месси согласовал трехлетний контракт до конца сезона-2028, после чего привел команду к первому в ее истории чемпионскому титулу МЛС.

İdman.Biz
