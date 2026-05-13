"Бетис" сыграет в Лиге чемпионов впервые за 21 год

Как сообщает İdman.Biz, в матче 36-го тура Ла Лиги команда из Севильи обыграла "Эльче" со счетом 2:1 и гарантировала себе место в первой пятерке чемпионата Испании.

После этой победы "Бетис" набрал 57 очков и закрепился на пятом месте. Идущая шестой "Сельта" имеет 50 баллов и уже не сможет обойти севильцев за оставшиеся туры.

Таким образом, "Бетис" стал пятой испанской командой, обеспечившей себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее путевки завоевали "Барселона", "Реал", "Вильярреал" и "Атлетико".

Последний раз "Бетис" играл в главном еврокубке в сезоне-2005/2006. Тогда испанский клуб попал в одну группу с "Ливерпулем", "Челси" и "Андерлехтом" и завершил турнир на третьем месте.

Для "Бетиса" это одно из крупнейших достижений последних десятилетий. Клуб долго оставался в тени более статусных испанских команд, периодически балансируя между еврокубками и серединой таблицы. Теперь зеленая часть Севильи снова получит вечера Лиги чемпионов.