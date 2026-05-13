"Сабах" и "Зиря" сыграют за Кубок Азербайджана

Сегодня состоится финальный матч Бизон Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает İdman.Biz, в решающей встрече "Сабах" сыграет с "Зиря". Матч пройдет на Palms Sports Arena и начнется в 20:00.
"Сабах" уже стал чемпионом Мисли Премьер-лиги и теперь постарается завершить сезон золотым дублем. Для команды Валдаса Дамбраускаса победа в финале станет вторым крупным успехом за один сезон и подтверждением исторического рывка клуба.
"Зиря" подходит к матчу с другой мотивацией. Команда Рашада Садыхова постарается остановить чемпиона и завоевать трофей, который может стать главным итогом сезона для клуба.
Bizon Кубок Азербайджана
Финал
13 мая
20:00. "Сабах" - "Зиря"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Али Алиев
Резервный ассистент судьи: Гюльнура Акперзаде
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Рахман Имами
Судья-инспектор: Шахин Джафаров
Представитель АФФА: Анар Шыхалиев
Palms Sports Arena