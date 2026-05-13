13 Мая 2026
"Саутгемптон" вырвал финал плей-офф на 116-й минуте

13 Мая 2026 10:25
Футбольный клуб "Саутгемптон" вышел в финал плей-офф Чемпионшипа за право сыграть в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, в ответном полуфинальном матче "святые" обыграли "Мидлсбро" со счетом 2:1 после дополнительного времени. Первая встреча завершилась нулевой ничьей, поэтому команда Тонды Эккерта прошла дальше с общим счетом 2:1.

"Мидлсбро" быстро вышел вперед: на пятой минуте Райли Макгри открыл счет и заставил хозяев отыгрываться. "Саутгемптон" ответил перед перерывом - Росс Стюарт забил на 45+1-й минуте и перевел матч в более нервный сценарий. Основное время завершилось вничью, а решающий эпизод случился уже в концовке дополнительного времени.

На 116-й минуте Ши Чарльз забил победный мяч и отправил "Саутгемптон" на "Уэмбли". Теперь "святые" сыграют с "Халл Сити", который ранее прошел "Миллуолл" по сумме двух матчей - 2:0.

Финал плей-офф Чемпионшипа состоится 23 мая. Этот матч традиционно называют самым дорогим в мировом футболе: победитель получает не просто повышение в классе, а доступ к телевизионным, коммерческим и призовым доходам АПЛ. Именно поэтому финал "Саутгемптон" - "Халл Сити" будет не обычной игрой за повышение, а матчем за финансовую и спортивную перезагрузку клуба.

Вокруг победы "Саутгемптона" есть и скандальный фон. The Guardian и The Times пишут, что клуб находится под расследованием из-за обвинений в наблюдении за тренировкой "Мидлсбро" перед первым матчем. По данным британских СМИ, дело хотят разобрать до финала, а возможные санкции могут иметь спортивные последствия, хотя решение пока не принято.

