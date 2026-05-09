"Саутгемптон" обвинили в слежке за тренировкой соперника

9 Мая 2026 14:53
Английская футбольная лига выдвинула обвинение против "Саутгемптона" из-за возможного нарушения регламента перед матчем плей-офф.

Как сообщает İdman.Biz, дело будет передано в независимую дисциплинарную комиссию.

Причиной стала жалоба "Мидлсбро". В клубе утверждают, что представители "Саутгемптона" без разрешения наблюдали за тренировкой команды перед полуфиналом плей-офф.

Согласно правилам, просмотр тренировки соперника запрещен за 72 часа до матча.

Английская футбольная лига попросила дисциплинарную комиссию рассмотреть дело в короткие сроки, чтобы ускорить процесс.

