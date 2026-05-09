Брэдли Барколя нужен четырем европейским грандам

Вингер "ПСЖ" Брэдли Барколя может стать одним из заметных участников летнего трансферного окна.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Флориана Плеттенберга, интерес к футболисту проявляют "Бавария", "Барселона", "Арсенал" и "Ливерпуль".

По данным источника, "Арсенал" внимательно следит за ситуацией вокруг Барколя и уже собрал всю необходимую информацию по игроку. Лондонский клуб, как и "Бавария", "Барселона" и "Ливерпуль", ищет сильного футболиста на левый фланг атаки.

Летний переход Барколя в один из этих клубов рассматривается как возможный вариант. При этом "Барселона" и "Ливерпуль" также продолжают следить за вингером "Ньюкасла" Энтони Гордоном.