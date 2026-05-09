Эдерсон хочет покинуть "Фенербахче" после чемпионата мира

Голкипер "Фенербахче" Эдерсон Мораес может покинуть турецкий клуб уже в ближайшее время.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, бразильский вратарь недоволен своим положением в команде, а также не испытывает интереса к чемпионату Турции.

По информации источника, Эдерсон рассматривает возможность ухода из "Фенербахче" после завершения чемпионата мира. Однако серьезным препятствием для потенциальных покупателей может стать высокая зарплата футболиста.

Контракт бразильца с клубом действует до лета 2028 года, а его годовой оклад составляет около 12 миллионов евро.

Ожидается, что окончательное решение о своем будущем Эдерсон примет после мирового первенства.

В нынешнем сезоне вратарь провел 36 матчей за "Фенербахче" и 13 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.