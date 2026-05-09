"Ливерпуль" может подписать вратаря "ПСЖ"

Футбольный клуб "Ливерпуль" проявляет интерес к голкиперу "ПСЖ" Люка Шевалье.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура, английский клуб рассматривает 24-летнего француза в качестве потенциальной замены Алисону Бекеру.

По информации источника, Шевалье может покинуть парижский клуб уже этим летом из-за сложного начала карьеры в команде.

Ранее также сообщалось о возможном переходе Алисона в туринский "Ювентус".

Напомним, Люка Шевалье перешел в "ПСЖ" летом 2025 года.

Контракт Шевалье с "ПСЖ" рассчитан до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.