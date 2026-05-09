Левандовскому предложили контракт на 15 миллионов евро в год

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски может продолжить карьеру в MLS.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, польскому форварду сделал предложение американский клуб "Чикаго Файр".

По информации источника, команда MLS готова предложить 37-летнему футболисту зарплату в размере 15 миллионов евро за сезон. При этом с учетом бонусов годовой доход Левандовского может увеличиться до 20 миллионов евро.

Отмечается, что предложенные финансовые условия значительно превышают нынешнюю зарплату игрока в "Барселоне".

Действующий контракт Левандовского с каталонским клубом рассчитан до конца июня текущего года.