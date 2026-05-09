"Леванте" вырвал победу над "Осасуной" в компенсированное время - ВИДЕО

9 Мая 2026 01:08
"Леванте" вырвал победу над "Осасуной" в компенсированное время

Футбольный клуб "Леванте" одержал волевую победу над "Осасуной" в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 3:2.

Гости мощно начали матч и уже к началу игры вели с преимуществом в два мяча. На третьей минуте отличился Джереми Тольян, а вскоре Анте Будимир удвоил преимущество "Осасуны".

Однако "Леванте" быстро вернулся в игру. На 35-й минуте Виктор Гарсия сократил отставание, а спустя две минуты оформил дубль и сравнял счет.

Перед перерывом "Осасуна" осталась вдесятером после удаления Серхио Эрреры.

Победный гол хозяева забили уже в компенсированное время. Автором решающего мяча стал Карл Эдуард Этта Эйонг.

После этой победы "Леванте" набрал 36 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице Примеры. "Осасуна" с 42 очками занимает десятую строчку.

İdman.Biz
