9 Мая 2026
RU

"Ланс" отправил "Нант" в Лигу 2

Мировой футбол
Новости
9 Мая 2026 00:43
36
"Ланс" отправил "Нант" в Лигу 2

Футбольный клуб "Ланс" одержал домашнюю победу над "Нантом" в стартовом матче 33-го тура чемпионата Франции.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 1:0.

В первом тайме хозяева не сумели реализовать свои моменты, а на 71-й минуте гол Абдаллы Симы был отменен. Однако спустя восемь минут "Ланс" все же добился своего. После передачи Андрия Булатовича отличился Мезиан Соареш.

До финального свистка счет больше не изменился.

Благодаря этой победе "Ланс" набрал 67 очков и продолжает преследование лидирующего "ПСЖ".

Что касается "Нанта", то команда с 23 очками занимает 17-е место и досрочно вылетела в Лигу 2.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Арне Слот: "Матчи между "Ливерпулем" и "Челси" всегда получаются сложными"
02:00
Мировой футбол

Арне Слот: "Матчи между "Ливерпулем" и "Челси" всегда получаются сложными"

Главный тренер мерсисайдцев оценил изменения в лондонской команде перед игрой АПЛ
Левандовскому предложили контракт на 15 миллионов евро в год
01:45
Мировой футбол

Левандовскому предложили контракт на 15 миллионов евро в год

Форвардом "Барселоны" интересуется клуб MLS
Месси признался, что не знает, храпит ли во сне
01:30
Мировой футбол

Месси признался, что не знает, храпит ли во сне

Аргентинец рассказал о своих привычках во время сна

"Фрозиноне" вернулся в Серию А
01:15
Мировой футбол

"Фрозиноне" вернулся в Серию А

Команда обеспечила себе повышение в классе после разгромной победы

"Леванте" вырвал победу над "Осасуной" в компенсированное время
01:08
Мировой футбол

"Леванте" вырвал победу над "Осасуной" в компенсированное время - ВИДЕО

Хозяева дожали соперника на последних минутах матча

"Аль-Хиляль" завоевал Кубок Короля Саудовской Аравии
00:55
Мировой футбол

"Аль-Хиляль" завоевал Кубок Короля Саудовской Аравии

Команда из Эр-Рияда обыграла "Аль-Холуд"

Серия А: "Торино" одержал волевую победу над "Сассуоло"
00:47
Мировой футбол

Серия А: "Торино" одержал волевую победу над "Сассуоло"

Туринский клуб забил дважды после перерыва

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО
8 Мая 02:02
Мировой футбол

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО

Бил или не бил, вот в чем вопрос