"Ланс" отправил "Нант" в Лигу 2

Футбольный клуб "Ланс" одержал домашнюю победу над "Нантом" в стартовом матче 33-го тура чемпионата Франции.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 1:0.

В первом тайме хозяева не сумели реализовать свои моменты, а на 71-й минуте гол Абдаллы Симы был отменен. Однако спустя восемь минут "Ланс" все же добился своего. После передачи Андрия Булатовича отличился Мезиан Соареш.

До финального свистка счет больше не изменился.

Благодаря этой победе "Ланс" набрал 67 очков и продолжает преследование лидирующего "ПСЖ".

Что касается "Нанта", то команда с 23 очками занимает 17-е место и досрочно вылетела в Лигу 2.