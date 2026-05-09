"Боруссия" обыграла "Айнтрахт" и стала серебряным призером Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Айнтрахтом" в матче 33-го тура чемпионата Германии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Футболисты "Айнтрахта" открыли счет уже на второй минуте. После передачи Махмуда Дауда отличился Джан Узун. Однако еще до перерыва "Боруссия" сумела не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала забил Серу Гирасси, а затем Нико Шлоттербек вывел дортмундцев вперед.

На 72-й минуте Самуэле Инасио увеличил преимущество хозяев. В концовке матча Жонатан Буркардт сократил отставание "Айнтрахта" до минимума, однако спасти игру гости не смогли.

Благодаря этой победе "Боруссия" набрала 70 очков и досрочно гарантировала себе второе место в Бундеслиге сезона-2025/26.

"Айнтрахт" с 43 очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы.