Месси признался, что не знает, храпит ли во сне

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что не знает, храпит ли он во время сна.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, звездный футболист рассказал о своих привычках, отвечая на необычный вопрос.

"Храплю ли я? Честно говоря, не знаю. Может быть, если очень устал. Но я не знаю. Я никогда не сплю на спине или животе - я всегда сплю на одном боку", - заявил Месси.

В нынешнем сезоне MLS аргентинец провел 10 матчей, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

Всего за карьеру Месси отличился 906 раз. Больше голов среди действующих футболистов забил только Криштиану Роналду, на счету которого 971 мяч.