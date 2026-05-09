Арне Слот: "Матчи между "Ливерпулем" и "Челси" всегда получаются сложными"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился ожиданиями от матча 36-го тура английской Премьер-лиги против "Челси".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт "Ливерпуля", специалист отметил, что возвращение ряда игроков может сделать лондонскую команду значительно сильнее.

"Если информация верна, несколько игроков, которых им очень не хватало, вернулись в строй. Так что, вероятно, их команда будет сильнее, чем на прошлой неделе - если футболисты, о возвращении которых говорят, действительно сыграют. Это будет иметь огромное значение для них, как и для любой другой команды. Отсутствие лучших футболистов никогда не способствует достижению результатов. Но это всегда сложная игра для обеих команд, потому что на обеих сторонах поля исполнители высокого уровня", - заявил Слот.

Тренер также подчеркнул, что многое будет зависеть от командной игры.

"Сейчас, думаю, не так уж важно, сколько вы проиграли или сколько выиграли. Это игра между футболистами высокого класса. Надеюсь, мы увидим хорошую командную игру, потому что именно она помогает отдельным игрокам становиться еще лучше", - отметил наставник.

Кроме того, Слот рассказал, чего ожидает от "Челси" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Калума Макфарлейна.

"Да, безусловно, можно понять, чего ждать, потому что у всех тренеров есть свое представление о футболе. Думаю, нынешний тренер ближе к тому, что обычно делал Энцо Мареска. У него очень четкая игровая схема, поэтому совершенно ясно, чего ожидать. Обычно они играют по схеме с тремя игроками в штрафной площади. Многое зависит от того, каких футболистов они используют и как заполняют пространство. При Лиаме Росеньоре у команды тоже была четкая структура, и она сохранилась при нынешнем тренере", - добавил Слот.

Матч "Ливерпуль" - "Челси" состоится 9 мая. После 35 туров мерсисайдцы занимают четвертое место в таблице АПЛ с 58 очками, а лондонцы идут девятыми, имея 48 баллов.

İdman.Biz
