"Реал" оштрафовал двух игроков после драки на тренировке

8 Мая 2026 20:30
Мадридский "Реал" наказал полузащитников Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени после конфликта, произошедшего во время тренировки команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт "Реала", оба футболиста оштрафованы на 500 тысяч евро каждый.

В заявлении клуба отмечается, что игроки предстали перед следователем по внутреннему дисциплинарному делу, выразили сожаление из-за случившегося и извинились друг перед другом, а также перед клубом, тренерским штабом, партнерами по команде и болельщиками.

После рассмотрения обстоятельств руководство "Реала" приняло решение ограничиться финансовым наказанием и завершить внутреннее расследование.

Напомним, 7 мая стало известно, что между Вальверде и Тчуамени во время тренировки произошел словесный конфликт, который позже перерос в драку в раздевалке. В результате инцидента уругвайский хавбек получил рассечение головы и был доставлен в больницу.

İdman.Biz
