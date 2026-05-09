"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Аталанты"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Аталанты" Эдерсона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Николо Скиру, английский клуб готов предложить за трансфер 26-летнего бразильца 45 миллионов евро.

По информации источника, "красные дьяволы" намерены подписать с футболистом контракт до 2031 года.

В нынешнем сезоне Эдерсон провел 39 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Действующее соглашение полузащитника с "Аталантой" рассчитано до лета 2027 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.